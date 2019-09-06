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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölgeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül'de başlamasını planladık.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:57 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölgeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül'de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var" dedi.
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