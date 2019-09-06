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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:55 Kaynak: DHA
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
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