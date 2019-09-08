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33 dakika önce

MSB: Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi.

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MSB: Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi.


Suriye, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:08 Kaynak: DHA
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