flaş
32 dakika önce
MSB: Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
MSB: Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi.
Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler Son Dakika: TSK'nın ABD ile gerçekleştirdiği ilk ortak devriye tamamlandı