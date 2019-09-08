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1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile 5,10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değildir.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile 5,10  araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değildir.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:13 Kaynak: DHA
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