flaş
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile 5,10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değildir.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:13 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile 5,10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değildir.
Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine Andorra ve Ermenistan milli marşını çaldı! Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi! Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, güvenli bölge çıkışı: Eylül bitmeden oluşturulmazsa kendi yolumuza gideriz