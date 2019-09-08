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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasında Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada noktaladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:12 Kaynak: DHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasında Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada noktaladı.
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