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36 dakika önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasında Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada noktaladı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasında Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada noktaladı.


voleybol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:12 Kaynak: DHA
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