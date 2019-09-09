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Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobille Niğde'nin Bor ilçesinde bir kazaya karıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:39 Kaynak: DHA
Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobille Niğde'nin Bor ilçesinde bir kazaya karıştı. Yaralanan emniyet müdür ve ailesi, hastaneye kaldırıldı.
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