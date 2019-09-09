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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102 - 101 yenilmesine rağmen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazandı. Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:16 Kaynak: DHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılacak David Beckham, reklam filminde Çinli model ile evlendi Moldova'da gerginlik, Şenol Güneş sinirlendi! Ali Koç'un devre arası transfer bombası hazır!