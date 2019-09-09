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1 saat önce

Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese,  FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Hasan Hüseyin Özese, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:18 Kaynak: DHA
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