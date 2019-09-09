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Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:18 Kaynak: DHA
Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı Mahrem imamlar altını ıslatan öğrenciyi hipnozla tedavi ettirmiş Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi