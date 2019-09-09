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58 dakika önce

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın daveti) : Daveti güzel. Belediyelerin sorunlarından bilgi almak istemesi güzel. Elbette Başkanlarımız da katılacak.

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CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın daveti) : Daveti güzel. Belediyelerin sorunlarından bilgi almak istemesi güzel. Elbette Başkanlarımız da katılacak.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:15 Kaynak: DHA
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