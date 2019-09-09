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CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın daveti) : Daveti güzel. Belediyelerin sorunlarından bilgi almak istemesi güzel. Elbette Başkanlarımız da katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:15 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın daveti) : Daveti güzel. Belediyelerin sorunlarından bilgi almak istemesi güzel. Elbette Başkanlarımız da katılacak.
CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı