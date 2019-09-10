Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

6 dakika önce

Emniyet ve jandarma ekipleri 81 ilde eş zamanlı 'Okul C¸evreleri ile Servis Arac¸ları Denetim Uygulaması' yaptı.

flaş, System.String[]

Emniyet ve jandarma ekipleri 81 ilde eş zamanlı 'Okul C¸evreleri ile Servis Arac¸ları Denetim Uygulaması' yaptı. Uygulamada 2 bin 303 su¨ru¨cu¨ye cezai is¸lem uygulanırken, eksikligˆi tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı!
Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı İçişleri Bakanlığının okul servis araçlarına yönelik denetimlerinde, aranan 946 şahıs yakalandı,... Ali Babacan'dan rapçi Şanışer'in Susamam şarkısına ilk yorum: Etkilendim doğrusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:44:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]