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Emniyet ve jandarma ekipleri 81 ilde eş zamanlı 'Okul C¸evreleri ile Servis Arac¸ları Denetim Uygulaması' yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
Emniyet ve jandarma ekipleri 81 ilde eş zamanlı 'Okul C¸evreleri ile Servis Arac¸ları Denetim Uygulaması' yaptı. Uygulamada 2 bin 303 su¨ru¨cu¨ye cezai is¸lem uygulanırken, eksikligˆi tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.
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