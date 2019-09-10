Emniyet ve jandarma ekipleri 81 ilde eş zamanlı 'Okul C¸evreleri ile Servis Arac¸ları Denetim Uygulaması' yaptı. Uygulamada 2 bin 303 su¨ru¨cu¨ye cezai is¸lem uygulanırken, eksikligˆi tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.