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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ ile irtibatı tespit edilen 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:47 Kaynak: DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ ile irtibatı tespit edilen 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
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