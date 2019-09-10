Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ ile irtibatı tespit edilen 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.