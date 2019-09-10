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59 dakika önce
Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:32 Kaynak: DHA
Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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