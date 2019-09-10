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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa biz hertürlü hazırlığımızı yaptık bölgeye gireriz. Bölge istikrara kavuşturulur.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:20 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa biz hertürlü hazırlığımızı yaptık bölgeye gireriz. Bölge istikrara kavuşturulur. Amerika ile birlikte çalışmak istedik. Amerikanı'ın tavrı daha çok PKK, YPG yanlısı bir tavırdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.
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