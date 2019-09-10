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39 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa biz hertürlü hazırlığımızı yaptık bölgeye gireriz. Bölge istikrara kavuşturulur.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa biz hertürlü hazırlığımızı yaptık bölgeye gireriz. Bölge istikrara kavuşturulur. Amerika ile birlikte çalışmak istedik. Amerikanı'ın tavrı daha çok PKK, YPG yanlısı bir tavırdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
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