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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dostum başkan Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Gerek bölgesel gerek iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde sürekli temas halindeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dostum başkan Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Gerek bölgesel gerek iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde sürekli temas halindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu yakın diyaloğu sayın Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaret ile taçlandıracağımıza inanıyorum.
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