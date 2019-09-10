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53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dostum başkan Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Gerek bölgesel gerek iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde sürekli temas halindeyiz.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dostum başkan Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Gerek bölgesel gerek iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde sürekli temas halindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu yakın diyaloğu sayın Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaret ile taçlandıracağımıza inanıyorum.


Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
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