Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

34 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

flaş, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında 50 muvazzaf jandarma...
Teslim olan pkk'lı: çocuklar çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırılıyor Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:29:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]