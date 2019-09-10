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İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:55 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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