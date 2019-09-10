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1 saat önce

MSB: ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarını tamamladı.

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MSB: ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki temaslarını tamamladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
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