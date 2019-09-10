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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:16 Kaynak: DHA
MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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