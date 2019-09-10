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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Biz Amerikalıların verdiği bilgilerle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini bilemeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:40 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Biz Amerikalıların verdiği bilgilerle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini bilemeyiz. Kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmeliyiz. Burada bir gecikme olursa bu bir oyalama taktiğine dönerse, güvenli bölge, terör örgütüne sınırın 10,20,30 kilometre aşağısında yeni bir güvenli bölge oluşturma haline dönüşürse bu konuda en ufak bir tereddüdümüz olursa tabi ki Türkiye güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir.
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