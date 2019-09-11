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İçişleri Bakanlığı: Ağrı'nın Patnos ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Gri Listesi'nde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan Kava kod adlı Sezer Işık, etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:55 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Ağrı'nın Patnos ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Gri Listesi'nde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan Kava kod adlı Sezer Işık, etkisiz hale getirildi.
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