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49 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'nın Patnos ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Gri Listesi'nde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan Kava kod adlı Sezer Işık, etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Ağrı'nın Patnos ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Gri Listesi'nde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan Kava kod adlı Sezer Işık, etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Patnos, Polis, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:55 Kaynak: DHA
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