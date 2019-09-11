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1 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada  8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.


Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:56 Kaynak: DHA
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