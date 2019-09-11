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1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:40 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum" dedi.
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