Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum" dedi.

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