Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel Haber

FLAŞ

1 saat önce

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

FLAŞ, System.String[]

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.


Jandarma, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı
Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 19:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]