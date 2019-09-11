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1 saat önce

MSB: Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

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MSB: Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.


Akçakale, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:03 Kaynak: DHA
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