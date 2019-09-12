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1 saat önce

MSB: Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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MSB: Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:29 Kaynak: DHA
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