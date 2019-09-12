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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:37 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıklar ele alındı.
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