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11 dakika önce

TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde oksijen yüklü tanker devrildi.

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TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde oksijen yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda trafik tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


TEM Otoyolu, Altınşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:47 Kaynak: DHA
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