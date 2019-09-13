TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde oksijen yüklü tanker devrildi.
TEM OtoyoluAltınşehir mevkiinde oksijen yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda trafik tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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13.9.2019 07:58:54. #1.11#