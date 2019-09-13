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23 dakika önce

2012 yılı Kaymakamlık sınav sorularının FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ele geçirilip sızdırılması iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 45 ilde 165 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi, 83 kişi gözaltına alındı.

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2012 yılı Kaymakamlık sınav sorularının FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ele geçirilip sızdırılması iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 45 ilde 165 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi, 83 kişi gözaltına alındı.


Kaymakamlık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:09 Kaynak: DHA
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