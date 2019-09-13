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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Diyarbakır'daki terör saldırısını kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:57 Kaynak: DHA
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Diyarbakır'daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz.
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