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4 dakika önce

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Diyarbakır'daki terör saldırısını kınıyoruz.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Diyarbakır'daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz.


Amerika Birleşik Devletleri, Diyarbakır, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:57 Kaynak: DHA
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