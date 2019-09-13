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1 saat önce

Ahmet Davutoğlu, "İşletilen sürecin tüzük kurullarının uygulandığı bir işlem değil sonucu baştan yazılmış bir senaryo olduğu aşikardır.

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Ahmet Davutoğlu, "İşletilen sürecin tüzük kurullarının uygulandığı bir işlem değil sonucu baştan yazılmış bir senaryo olduğu aşikardır. AK Parti tabanına kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın teri verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz" dedi.


Ahmet Davutoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:45 Kaynak: DHA
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