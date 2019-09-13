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1 saat önce
Ahmet Davutoğlu, "İşletilen sürecin tüzük kurullarının uygulandığı bir işlem değil sonucu baştan yazılmış bir senaryo olduğu aşikardır.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:45 Kaynak: DHA
Ahmet Davutoğlu, "İşletilen sürecin tüzük kurullarının uygulandığı bir işlem değil sonucu baştan yazılmış bir senaryo olduğu aşikardır. AK Parti tabanına kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın teri verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz" dedi.
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