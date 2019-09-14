Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

25 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

flaş, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: Van- Gevaş ilçesi kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat  timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Gevaş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok!
İzmirli kızları döven polis, bağış yapmayı reddedip sanık oldu İBB'nin iki seçim arasında 524 aracı iade ettiği ortaya çıktı MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu çıkışı: Kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 12:59:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]