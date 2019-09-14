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47 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Van- Gevaş ilçesi kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat  timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Gevaş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:34 Kaynak: DHA
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