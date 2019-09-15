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3 dakika önce

MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikali bugün tamamlandı.

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MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikali bugün tamamlandı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
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