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MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikali bugün tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikali bugün tamamlandı.
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