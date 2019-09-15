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FLAŞTürkiye-Suriye sınırındaki Çobanbey beldesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:11 Kaynak: DHA
FLAŞ
Türkiye- Suriye sınırındaki Çobanbey beldesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
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