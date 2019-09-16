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55 dakika önce

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:37 Kaynak: DHA
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