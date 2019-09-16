MSB: Irak 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK 'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

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Yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, kayyumun yerine kayyum olarak atandı