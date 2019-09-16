Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

37 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Üçlü Suriye Zirvesi açılışında yaptığı açıklamada, "Suriye konusunda ortak ilkelere vurgu yapmayı gerekli buluyorum.

flaş, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Üçlü Suriye Zirvesi açılışında yaptığı açıklamada, "Suriye konusunda ortak ilkelere vurgu yapmayı gerekli buluyorum. Bu üç ülkenin en önemli gündemi Suriye krizinin barışçıl yöntemlerle çözülmesi, terörizmle mücadele, anayasa komitesinin kurulmasını destekleme, sığınmacıların geri dönmesi, ülkenin yeniden onarımı" dedi.


Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Suriye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı
Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:40:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]