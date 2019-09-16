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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Üçlü Suriye Zirvesi açılışında yaptığı açıklamada, "Suriye konusunda ortak ilkelere vurgu yapmayı gerekli buluyorum.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:03 Kaynak: DHA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Üçlü Suriye Zirvesi açılışında yaptığı açıklamada, "Suriye konusunda ortak ilkelere vurgu yapmayı gerekli buluyorum. Bu üç ülkenin en önemli gündemi Suriye krizinin barışçıl yöntemlerle çözülmesi, terörizmle mücadele, anayasa komitesinin kurulmasını destekleme, sığınmacıların geri dönmesi, ülkenin yeniden onarımı" dedi.
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