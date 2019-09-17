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Diyarbakır Valiliği: 7 şehidin olduğu saldırıda tutuklanan Kulp Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:31 Kaynak: DHA
Diyarbakır Valiliği: 7 şehidin olduğu saldırıda tutuklanan Kulp Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı. Kulp Belediye Başkanı' nın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet görevlendirildi..
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