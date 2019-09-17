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1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı:  Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:12 Kaynak: DHA
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