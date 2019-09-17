flaş
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:12 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
HDP önündeki eyleme katılan aileyi tehdit eden şüpheli tutuklandı FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt üyesi sayısı 6 binin üzerinde AK Parti'nin üye sayısı 2 ayda 56 bin 260 kişi düştü Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları