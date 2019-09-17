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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında gerçekleştirilen operasyonda,  2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:22 Kaynak: DHA
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