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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:22 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
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