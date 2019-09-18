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DHA : İstanbul merkezli yaşa dışı bahis şebekesine 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:01 Kaynak: DHA
DHA : İstanbul merkezli yaşa dışı bahis şebekesine 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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