Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Spor Haber

flaş

1 saat önce

DHA : İstanbul merkezli yaşa dışı bahis şebekesine 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

flaş, System.String[]

DHA : İstanbul merkezli yaşa dışı bahis şebekesine 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


İstanbul, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağustos'ta konut satışları yüzde 5,1 arttı
İstanbul merkezli yaşa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:34:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]