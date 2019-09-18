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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:45 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 olmuştur.
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