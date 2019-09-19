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1 saat önce

MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:40 Kaynak: DHA
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