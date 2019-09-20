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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:19 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapıldı, 49 ilin Emniyet Müdürü değişti.
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