Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

54 dakika önce

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı.

flaş, System.String[]

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı. 72'si astsubay, toplam 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.


İstanbul, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden izinle çıkan adam, barışma teklifine olumlu yanıt vermeyen imam nikahlı eşini önce bıçakladı ardından kızgın yağ ile yaktı
Diyarbakır polisi, DEAŞ'ın para transfer ağını ortaya çıkardı DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 08:57:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]