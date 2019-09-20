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54 dakika önce
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:03 Kaynak: DHA
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı. 72'si astsubay, toplam 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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