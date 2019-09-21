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İçişleri Bakanlığı: 'Aranan Şahıslar Operasyonu'nda 29 bin 569 personel görev aldı, 7 bin 495 ayrı adreste arama gerçekleştirildi, 2 bin 806 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:11 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: 'Aranan Şahıslar Operasyonu'nda 29 bin 569 personel görev aldı, 7 bin 495 ayrı adreste arama gerçekleştirildi, 2 bin 806 kişi yakalandı.
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